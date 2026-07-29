Électrification rurale : Le DG de l'ASER Jean Michel présente le plan 2025-2029 et vise la norme ISO 9001

Le Directeur général de l'ASER, Jean Michel, a présenté ce mercredi 29 juillet 2026 à Dakar le nouveau Plan Stratégique de Développement (PSD 2025-2029) de l'agence. Selon lui, « cette feuille de route vise l'accès universel à l'électricité en milieu rural et lance la course à la certification ISO 9001 ».



Réuni face au personnel et aux acteurs du secteur énergétique, le responsable de la structure a décliné les grandes orientations du document. Validé en août 2025 par le Conseil de surveillance, ce plan s'articule autour de quatre axes majeurs et de seize objectifs spécifiques. « Ce plan constitue notre feuille de route pour les quatre prochaines années. Notre ambition est claire : faire de l'ASER une agence innovante et performante », a déclaré Jean Michel lors de son intervention.



En plus de moderniser le réseau rural, la stratégie vise à stimuler le tissu économique local. À cet égard, le patron de l'agence a précisé que la concrétisation de ce projet contribuera à « l'émergence d'une industrie nationale innovante et durable ». En outre, la cérémonie a marqué le lancement officiel d'un Système de Management de la Qualité (SMQ). Ce processus doit conduire l'institution vers l'obtention de la norme ISO 9001 pour optimiser ses prestations.



Jean Michel a salué l'autonomie technique de ses équipes : « Je suis particulièrement fier de souligner que ce PSD a été intégralement conçu grâce à l'expertise sénégalaise».