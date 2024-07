Electrification rurale : le village de Kassankil réclame l'éclairage public

Le village de Kassankil, dans la commune de Niamone dans le département de Bignona vit encore sous une autre ère. C'est le seul village parmi les onze que compte la commune de Niamone à ne pas être électrifié. Les lampes tempêtes sont aujourd'hui la principale source d'éclairage dans ce village.



N'en pouvant plus, ces habitants sont sortis pour crier leur colère dans le but de se faire entendre. Ce mercredi une marche rassemblant tous les fils du village a eu lieu dans un cadre calme et apaisé. Le seul mot d'ordre lors de cette marche était "nous voulons du courant".



"Aujourd’hui, à travers cette mobilisation, nous voulons des réactions immédiates de la part des autorités", a fait savoir Lamine Sambou, porte-parole des habitants.