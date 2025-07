Électrification rurale : un programme va connecter 560 villages au réseau électrique, dont 136 à Ziguinchor

Le Programme d’appui au développement des énergies renouvelables pour l’accès universel (PADERAU) va connecter au réseau électrique 560 villages sénégalais, dont 136 se trouvant dans la région de Ziguinchor (sud), selon son coordonnateur, Ngor Sène qui s’est confié à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



« Le PADERAU contribue à l’accès universel à l’électricité au Sénégal à l’horizon de 2029, a ajouté M. Sène.



« Son objectif est d’électrifier 560 villages des régions de Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor et Matam. Pour la région de Ziguinchor, 136 villages sont concernés », a-t-il précisé lors d’un atelier de ce programme d’électrification rurale.



« Nous en sommes à un taux d’exécution de 21 % du programme », a signalé Ngor Sène, ajoutant que les entreprises chargées de mettre en œuvre le PADERAU dans la région de Ziguinchor seront sélectionnées afin de démarrer leurs activités au début de l’année prochaine.



Les travaux qu’elles vont effectuer vont durer dix-huit mois, selon M. Sène.



Ce programme financé par l’Union européenne est mis en œuvre par le ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.

Son objectif est de faire en sorte que les 560 villages bénéficiaires aient accès à « une énergie propre et à moindre coût ».



Le PADERAU va connecter au réseau électrique quelque 30 000 ménages, soit près de 200 000 personnes, selon Awa Thiaka Dieng, la coordonnatrice de la cellule genre et équité dudit ministère.



Mme Dieng signale que 95,7 % des ménages ruraux des régions de Matam (nord) et Ziguinchor utilisent encore des torches à pile comme principale source d’éclairage.