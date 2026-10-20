Élevage caprin à Aéré Lao : lancement de la remise des premières chèvres du projet WAPEC

La Haute Autorité du Waqf (HAW) et Heifer International Sénégal ont procédé, ce mardi 20 octobre 2026 à Aéré Lao, à la première cérémonie de placement des chèvres du Waqf Agricole Public d'Élevage de Chèvres (WAPEC). Présidée par Ousmane Sidibé, adjoint au Préfet du département de Podor, la cérémonie s'est tenue en présence du Directeur général de la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie, du Directeur national de Heifer International Sénégal, Dr Daouda Ndao, de Cheikhou Oumar Sall, Responsable Financement participatif et Structuration des produits à Al Rahma Microfinance, de Almamy Ciré Ly, adjoint au maire d’Aéré Lao, représentant le maire, ainsi que des autorités administratives, locales et religieuses.



Premier waqf public agricole consacré à l'élevage caprin, le WAPEC prévoit la remise progressive de 1 000 chèvres et 100 boucs à 2 000 femmes et jeunes réunis dans 100 groupements, dans dix communes des départements de Podor et de Koungheul. À Aéré Lao, le lot remis ce jour comprend 100 chèvres et 10 boucs ; dans l'ensemble du département de Podor, 500 chèvres et 50 boucs seront placés dans cinq communes.



Les animaux ont été acquis sur les fonds propres de la HAW. Heifer International Sénégal en assure la mise en œuvre technique, et Al Rahma Microfinance accompagnera les groupements dans le financement de leurs activités génératrices de revenus.



Le projet associe le waqf au passage du don : chaque famille bénéficiaire transmet à une autre famille le même nombre d'animaux reçus, ainsi que les connaissances acquises. Le bien ne revient pas au donateur ; il demeure au sein de la communauté et s'y multiplie.



« Le waqf, c'est cette aumône qui continue, sadaqah jariyah. On donne une fois, et le bien continue de servir, longtemps après nous », a déclaré le Directeur général de la HAW, avant d'inviter les bénéficiaires à prendre soin du troupeau, « celui de la famille qui attend après vous ».



Pour le Directeur national de Heifer International Sénégal, Dr Daouda Ndao, « le passage du don donne à cette cérémonie sa portée dans le temps ». Il crée, a-t-il souligné, « une chaîne de solidarité dans la communauté qui ne doit jamais s'interrompre ».



S'adressant aux bénéficiaires, il les a invitées à prendre soin des chèvres, à les gérer avec rigueur et à « faire vivre le passage du don ».



Représentant le Directeur général d'Al Rahma Microfinance Islamique, M. El Hadji Birane Diop, M. Cheikhou Oumar Sall a rappelé que la convention de partenariat signée avec la HAW prévoit le financement des groupements bénéficiaires du WAPEC, à travers des financements conformes à la Charia, sans intérêt et adossés à des activités réelles. Au-delà d'un appui ponctuel, Al Rahma entend contribuer à « asseoir une véritable chaîne de valeur de l'élevage », du financement des intrants jusqu'à la transformation et la commercialisation, en passant par l'élevage caprin et l'embouche bovine.



Continuité du projet



Au nom du maire de la commune, Mountaga Sy, l’adjoint au maire, Almamy Ciré Ly, a salué un projet qui « contribuera au développement du secteur de l’élevage » et « participera à l’autonomisation des femmes ».



Il a rappelé la mobilisation de l’équipe municipale, aux côtés des groupements de femmes, du comité d’achat et des commissions techniques. Il a exhorté les bénéficiaires « à bien gérer le passage des animaux pour la continuité du projet » et assuré que la commune accompagnera les familles dans le cadre de ses compétences.



Présidant la cérémonie, l'adjoint au Préfet du département de Podor, M. Ousmane Sidibé, a salué la démarche de la Haute Autorité du Waqf et une initiative qui concourt à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la solidarité, en réponse à l'objectif de souveraineté alimentaire porté par le Président de la République.



Rappelant aux bénéficiaires que « ceux qui ont eu la chance d'être choisis ont la lourde responsabilité de bien tenir ces chèvres et d'assurer la transmission », il a souhaité que le projet, implanté dans cinq des vingt-deux communes du département, puisse à terme profiter à d'autres communes.



La remise des animaux est l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Dans le département de Podor, les rencontres organisées dans 50 villages de cinq communes ont réuni 1 854 personnes, dont 1 684 femmes. Les groupements ont été formés au leadership, au genre, à la gouvernance et aux bonnes pratiques d'élevage, ainsi qu'aux 12 piliers pour un développement juste et durable. Ils ont mis en place leur système d'épargne et de crédit et se sont lancés dans la fabrication de savon.



Les animaux ont été sélectionnés sur les marchés hebdomadaires par des comités d'achat locaux, puis placés en observation sanitaire avant leur remise.



