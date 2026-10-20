Grève générale du 21 au 23 octobre : le SYTJUST appelle les travailleurs de la Justice à se mobiliser

Le Bureau exécutif national du Syndicat des travailleurs de la Justice (SYTJUST) apporte son soutien à la grève générale de 72 heures décrétée par le Front syndical pour la défense du travail (FSDT), les 21, 22 et 23 octobre 2026. Dans un communiqué, le syndicat appelle l’ensemble des travailleurs de la Justice à observer ce mot d’ordre.



Affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), le SYTJUST réaffirme son attachement aux « principes de solidarité syndicale, d’unité d’action et de défense collective des intérêts des travailleurs ».



Pour le Bureau exécutif national (BEN), cette mobilisation dépasse le cadre des revendications propres à un secteur professionnel. Elle soulève, selon le syndicat, des « questions fondamentales relatives à la dignité du travailleur, à la justice sociale, à la préservation des acquis sociaux et au respect des engagements pris par les pouvoirs publics ».



Le SYTJUST souligne que cette grève intervient dans un contexte marqué par des préoccupations persistantes concernant le pouvoir d’achat, la sécurité de l’emploi, les retraites, la protection sociale et le respect du dialogue social.



Parmi les principales revendications soutenues par le syndicat figure la défense du pouvoir d’achat, à travers des mesures concrètes contre la cherté de la vie, notamment concernant les denrées de première nécessité, l’eau, l’électricité et les hydrocarbures.



Le BEN réclame également une révision concertée des dispositions contestées du Code du travail, notamment celles relatives à la durée des contrats à durée déterminée, afin de prévenir la précarisation de l’emploi.



Le syndicat soutient par ailleurs la revendication du FSDT portant sur le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans, dans le cadre d’une réforme concertée du système national de retraite garantissant les droits des travailleurs et une retraite digne pour tous.



La protection sociale et le dialogue avec l’État exigés



Le SYTJUST insiste également sur la nécessité de préserver les acquis sociaux en matière de retraite et de sécurité sociale, de garantir une gouvernance transparente des institutions de prévoyance sociale et d’assurer le respect des obligations de financement.



Le syndicat demande en outre le respect des libertés syndicales et un dialogue social effectif avec les organisations représentatives des travailleurs, conformément aux principes du tripartisme et aux engagements internationaux du Sénégal.



Il appelle également à l’application effective des accords conclus entre l’État et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale.



Enfin, le BEN plaide pour davantage d’équité dans le traitement des différentes catégories de travailleurs, ainsi que pour de meilleures conditions de rémunération, de travail et de retraite.



« Ces revendications intéressent directement l’ensemble du monde du travail. Les travailleurs de la Justice ne sauraient rester en marge d’un mouvement qui interpelle les fondements mêmes de la protection des droits professionnels et sociaux », précise le syndicat.



Au regard de ces enjeux, le Bureau exécutif national du SYTJUST appelle solennellement tous les travailleurs de la Justice, sans distinction de corps, de grade ou de statut, à observer la grève générale prévue les 21, 22 et 23 octobre 2026.



Le syndicat réaffirme ainsi sa solidarité avec le Front syndical pour la défense du travail et renouvelle son appel à une « mobilisation générale des travailleurs de la Justice aux côtés des autres composantes du monde du travail ».