Kounoune : dix ressortissants étrangers interpellés dans une affaire de présumé réseau QNET

La Brigade territoriale de Sangalkam a procédé, le lundi 19 octobre 2026, vers 17 heures, à l’interpellation de plusieurs ressortissants étrangers, à la suite d’un renseignement faisant état de l’existence d’un présumé réseau QNET à Kounoune.



Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’intervention a permis d’interpeller dix (10) individus, dont sept (7) Guinéens, deux (2) Ivoiriennes et une (1) Burkinabè.



Les mis en cause ont été conduits à l’unité pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ampleur réelle du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.