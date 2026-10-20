Kounoune : dix ressortissants étrangers interpellés dans une affaire de présumé réseau QNET

La Brigade territoriale de Sangalkam a procédé, le lundi 19 octobre 2026, vers 17 heures, à l’interpellation de plusieurs ressortissants étrangers, à la suite d’un renseignement faisant état de l’existence d’un présumé réseau QNET à Kounoune.
Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’intervention a permis d’interpeller dix (10) individus, dont sept (7) Guinéens, deux (2) Ivoiriennes et une (1) Burkinabè.
Les mis en cause ont été conduits à l’unité pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ampleur réelle du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.
Selon une note de la Gendarmerie nationale, l’intervention a permis d’interpeller dix (10) individus, dont sept (7) Guinéens, deux (2) Ivoiriennes et une (1) Burkinabè.
Les mis en cause ont été conduits à l’unité pour les besoins de l’enquête. Les investigations se poursuivent afin d’identifier l’ampleur réelle du réseau et les responsabilités de chacun des suspects.
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