Fracture numérique : 28 % d'usagers de l'Internet mobile en Afrique, contre 66 % dans le monde

Selon l'étude « Spectrum Policy in Africa » de la GSMA (octobre 2026), seuls « 28 % de la population en Afrique utilisaient internet mobile sur leur propre appareil » à la fin de l'année 2025, contre 66 % dans le reste du monde.



Selon le rapport, ce fossé prive des centaines de millions d'Africains des opportunités économiques, éducatives et sociales offertes par le monde numérique.



La véritable fracture réside aujourd'hui dans ce que la GSMA appelle le « fossé d'usage » (usage gap). Près de « 64 % de la population » vit dans des zones couvertes par le réseau haut débit mobile mais n'utilise pas Internet, principalement en raison de l'inaccessibilité financière des équipements et des services. Le problème est particulièrement marqué en Afrique de l'Est, où ce fossé atteint « 72 % ».



Les choix réglementaires des gouvernements influencent directement cette exclusion numérique. La faible attribution de fréquences en bandes basses (sub-1 GHz) et le manque de neutralité technologique dans « 21 pays sur 54 » freinent le basculement des usagers vers des technologies plus modernes comme la 4G et la 5G. À cela s'ajoute le maintien de téléphones de base ou 3G pour près de la moitié des abonnés internet mobile du continent.



Rendre le numérique accessible à tous exige une refonte urgente des politiques publiques du spectre. D'après les projections de la GSMA, l'adoption de réglementations adaptées permettrait d'offrir une couverture 4G à « 50 millions de personnes supplémentaires » et une couverture 5G à « 170 millions de personnes de plus », garantissant ainsi un accès plus équitable au monde connecté.

