Elim CAN 2025 – Sénégal vs Malawi : Pape Thiaw compte sur le public pour remporter le match

En conférence de presse de veille de match face au Malawi, le sélectionneur national par intérim, Pape Thiaw se montre confiant, mais s’attend à une rencontre difficile. Il évoque également la conscience de son équipe et compte sur le soutien du public pour remporter le match.



« Il n’y a pas de match facile. Aujourd’hui au niveau africain, il n’y a plus de match facile. L’équipe du Malawi est venue pour chercher quelque chose de positif. Nous en avons plus besoin qu’eux et on a travaillé pour que notre public ait confiance en nous. À notre niveau, nous sommes conscients de ce qui nous attend et ce que nous voulons faire pour le public sénégalais. Les adversaires nous connaissent et savent qu’il n’est jamais facile de nous jouer. C’est à nous de rendre le match facile. Si on exploite nos occasions comme il faut, je pense que nous allons gagner», a dit Pape Thiaw en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi .



Concernant son système de jeu, le technicien sénégalais n’a pas voulu donner son approche tactique pour le match contre le Malawi.



« C’est vrai, on a beaucoup travaillé pour pouvoir gagner le match de demain et espérons que cela se fera. Mais bon après ce que je propose, je préfère attendre demain. C’est sur le terrain que vous le verrez. Ce n’est pas quelque chose que je vais dévoiler devant vous en cette veille de match », s’est défendu le remplaçant intérimaire d’Aliou Cissé.



Le coach intérimaire a aussi évoqué la baisse d’affluence du public. Il n’a pas manqué de souligner les problèmes liés à l’accessibilité au stade.



« Nous savons tous les raisons pour lesquelles notre stade ne fait plus son plein ces derniers matchs. Il faut dire et rappeler que l’accessibilité au stade n’est pas facile. Maintenant, c’est vrai que nous avons failli à concrétiser nos victoires lors des deux derniers matchs ici, mais comme nous avons travaillé pour décrocher une belle victoire. Nous avons appris de ces matchs où il faut aussi le dire, nous avions manqué d’efficacité », a déclaré Pape Thiaw