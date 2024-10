Elim CAN 2025 : le Cameroun s’impose face au Kenya et se rapproche de la qualification

Le Cameroun s'est imposé face au Kenya (1-0) ce lundi lors de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2025. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Boris Enow à la 63e minute.



Cette courte victoire permet aux « Lions » Indomptables de totaliser 10 points et de se rapprocher de la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'équipe dirigée par Marc Brys occupe désormais la première place du groupe J.