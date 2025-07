Elimane Kane : « Le mal est profond, le Premier ministre, Ousmane Sonko, doit avoir un suivi psychologique »

Elimane Kane président de Legs Africa s’est prononcé sur l’actualité politique du pays. Évoquant la situation actuelle du pays, le membre de la société civile, a soutenu que « la réconciliation ne pourra pas se faire aussi facilement parce que le mal est profond ». Pour lui, la solution est entre les mains de la justice. D’après ses dires, la source du problème est plus grave qu’elle ne laisse paraître. « C’est un traumatisme, c’est psychologique, et cela, touche le plus les parents des personnes qui sont décédées suite à des manifestations, des personnes qui ont eu de séquelles corporelles, des personnes qui sont psychologiquement traumatisées, et c’est le traumatisme psychique qui n’est pas encore réglé et ça touche même les gouvernants », a-t-il indiqué en citant nommément le Premier ministre, Ousmane Sonko.



« Le Premier ministre, Ousmane Sonko, vient en tête, il avait des procès, des décisions administratives unies contre lui, des restrictions de liberté, etc. En plus, il est également la cause de tous ces morts. Les personnes qui sont décédées dans ces manifestations, c’est souvent à des manifestations en soutien à Ousmane Sonko. Le lien est fort, donc entre le vécu personnel de l’homme et cette responsabilité, c’est un facteur, c’est un traumatisme déjà qui n’est pas réglé et c’est à la justice de le regeler. Si cela ne se règle pas tout peut se passer, les choses peuvent éclater », a-t-il signalé, lors de son passage ce dimanche 20 juillet 2025 à l’émission « FACE AU JURY » sur Pressafriktvhd.



M.Kane a rappelé que le Premier ministre, Ousmane Sonko, c’est un « être humain comme nous tous. Quand il se retrouve seul, il y a des choses, si les populations ne l’aident pas, il ne pourra pas s’en sortir ». Pour lui, le leader du Pastef a besoin d’une écoute attentive, parce qu’il faut qu’il s’exprime, il faut qu’il sorte tout. Tant qu’il ne le fait pas, il va s’énerver facilement, il va tout le temps être en colère, et dans ces cas, il pourrait dire des choses de trop, comme ce fut le cas récemment et ça peut avoir un impact sur la bonne marche du pays ». « Si j’étais un de ses proches, j’allais lui dire M. le Premier ministre, vous devez avoir une prise en charge psychologique », a-t-il renchéri.



Le deuxième facteur, selon toujours le membre de la société civile, réside dans le fait qu’il a fait une transition de la prison au Palais de République. « On te nomme Premier ministre, tu as plein de dossiers entre les mains, et savoir que la réalité est autre, et que ce qu’on t'a légué est presque un cadeau empoisonné, c’est un deuxième choc. Parce que dans ta conviction en deux mois, tu allais résoudre le problème des Sénégalais comme promis lors des campagnes électorales et là, tu te rends compte que ce n’est pas possible. Il n’y a pas de moyens pour le faire et pourtant, la population attend, des gens ont perdu la vie pour que tu puisses accéder au pouvoir afin de résoudre le problème, mais hélas. C’est un traumatisme », a -t-il souligné.



« Ce que le Sénégal a vécu depuis 2021 jusqu’à élection de 2024, pour tourner cette page, il faut accepter d’appuyer là où ça fait mal. Et pour ça, il faut d’abord passer par la justice. C’est-à-dire, il faut que la vérité historique soit établie sur tout ce qui s’est passé. Il faut que ces cas soient vidés et pour ce faire, il faut laisser la justice faire son travail », a-t-il déclaré. Il a souligné que tant que la justice ne traite pas une bonne fois pour toute, ces dossiers, il sera difficile d’avancer et le mal vécu entre 2021 et 2024, risques de perdurer. « C’est parce qu’on n’a pas vidé la question de ces conflits et de ses séquelles que l’on a l’impression d’être sur des prolongations », a estimé M.Kane.



Le membre de la société civile a invité par la même occasion, les nouvelles autorités à « plus d’ouverture sur tous les axes prioritaires surtout les axes stratégiques de souveraineté et de refondation ». Il a également suggéré de mettre sur pied des « commissions de spécialistes qui pourraient les aider sur la démarche à suivre ».