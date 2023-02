Elimination des MTN en Afrique : lancement d'une nouvelle initiative visant à mobiliser les jeunes

Une nouvelle initiative visant à mobiliser les jeunes pour diriger les efforts d'élimination des maladies tropicales négligées (MTN) en Afrique, a été lancée jeudi par Reaching the Last Mile, un portefeuille de programmes de santé mondiale soutenu par la philanthropie de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis.



Selon le communiqué transmis à PressAfrik, l'initiative de leadership des jeunes vise à « créer un réseau d'organisations » dirigées par des jeunes qui s'engagent à mettre fin à MTN au sein de leurs communautés et de leurs pays par le biais d'actions de plaidoyer, d'actions et d'engagement au niveau national. Les participants au programme bénéficieront d'un « financement, d'un mentorat et de ressources » qui les aideront à s'engager efficacement dans les espaces de décision et d'élaboration des politiques, et à faire avancer leurs efforts pour promouvoir le changement dans leurs communautés.



L'initiative, qui sera mise en œuvre en partenariat avec l'organisation de politique et de plaidoyer Speak Up Africa, fournira 250 000 $ US en subventions et formations à au moins 10 entités dirigées par des jeunes au Sénégal et au Niger sur une période de 15 mois. Le réseau de soutien agira également pour unifier et amplifier les voix des organisations dirigées par des jeunes, en leur permettant de s'engager avec des pairs partageant les mêmes idées, de partager des connaissances et des solutions, et de rapporter les apprentissages dans leurs propres communautés.



« La possibilité d'éliminer MTN en Afrique est à notre portée. En promouvant le leadership des jeunes, et en encadrant et motivant une nouvelle communauté de jeunes défenseurs, nous pouvons battre MTN, sauver des vies, et aider à protéger la santé et le bien-être des générations futures », a déclaré Nassar Al

Mubarak de Reaching the Last Mile.



Yacine Djibo, directeur exécutif de Speak Up Africa, ajoutera : « Nous devons intensifier et poursuivre le chemin vers l'élimination de ces maladies débilitantes et de leurs effets négatifs aujourd'hui. En nous associant à Reaching the Last Mile, nous pouvons déclencher une action collective et exploiter le pouvoir de la jeunesse africaine, souvent négligée lors des discussions et des processus décisionnels, afin de transformer l'engagement en action concrète pour que personne, où que ce soit, ne soit exposé au risque de MTN. De cette façon, ils peuvent aller de l'avant et prendre à la fois le leadership et le plaidoyer pour éliminer MTN ».



Les maladies tropicales négligées (MTN) sont un groupe de maladies transmissibles qu'il est possible de prévenir et de traiter, mais qui continuent d'affecter plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde, dont un milliard d'enfants. Il existe actuellement 20 maladies et groupes de maladies définis comme MTN par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), notamment la cécité des rivières (onchocercose), la lèpre, l'éléphantiasis (filariose lymphatique), la maladie du ver de Guinée et la rage.



MTN causent des souffrances incommensurables - elles débilitent, défigurent et peuvent être fatales. En touchant le plus souvent les populations vulnérables et marginalisées - qui vivent souvent dans des communautés isolées - MTN crée des cycles de pauvreté et coûte des milliards de dollars aux nations en développement chaque année. Près de 40 % de la charge mondiale des MTN est supportée par l'Afrique.