Visite de Benyamin Netanyahu à Washington: Trump veut à Gaza ce qu'il n'a pas obtenu en Ukraine

Il s'agit de la troisième visite du Premier ministre israélien depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en janvier. Et beaucoup de médias américains se demandent quelle pourrait être la surprise lors de la rencontre entre les deux hommes. On se souvient que lors de leur dernière réunion dans le bureau ovale en avril dernier, alors que les discussions devaient être une promenade de santé pour Benyamin Netanyahu, le Premier ministre avait été mis en difficulté par Donald Trump sur la question des tarifs douaniers qu'Israël n'avait pas voulu baisser et sur l'Iran puisqu'alors Trump prônait une reprise des discussions sur le nucléaire. Pas franchement ce qu'attendait Israël ! Mais depuis les deux hommes ont affiché à nouveau une grande proximité. Et Donald Trump a soutenu l'intervention militaire israélienne en Iran en bombardant avec ses fameux avions B2 les installations nucléaires iraniennes il y a deux semaines.

Le Nobel de la paix en ligne de mire

Ce lundi, c'est surtout de la situation à Gaza dont il devrait être question comme l'annonçait samedi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. « Mettre fin à cette guerre brutale à Gaza a toujours été l'une des priorités du président depuis son élection. C’est grâce à lui si l’aide humanitaire est acheminée dans la région. C’est déchirant de voir les images qui nous parviennent... à la fois d’Israël et de Gaza.. depuis le début du conflit.. et le président veut y mettre un terme. Il veut sauver des vies.. et ramener tous les otages chez eux ! »

« Bon nombre » des otages restant vont sortir, a déclaré de son côté le président américain hier. Benyamin Netanyahu de son côté a simplement dit, avant de décoller pour Washington, que sa rencontre avec Donald Trump pouvait « contribuer à faire avancer » les choses.

Plus de 70 personnes ont été tuées à Gaza depuis dimanche matin : avant un possible cessez le feu l’armée israélienne a intensifié ses opérations dans l’enclave palestinienne ces derniers jours.

Donald Trump, qui a un intérêt personnel et politique dans la trêve négociée à Doha, veut un arrêt de la guerre. Et il est plus désireux que jamais d'obtenir à Gaza la paix qu'il n'a pas réussi à négocier en Ukraine. Car ce n'est un secret pour personne, Donald Trump convoite le prix Nobel de la paix. En 2018 déjà, lors de son premier mandat, des élus républicains ont déposé une demande officielle au comité du Nobel. Et d'un point de vue diplomatique, le président veut créer une alliance américaine élargie au Moyen-Orient, alliance freinée par la guerre à Gaza. Si Benyamin Netanyahu insiste pour continuer l'offensive jusqu'à la destruction totale du Hamas, Donald Trump pourrait s'en offusquer.

