Élimination précoce pour la Guinée et le Mali au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024

La Guinée et le Mali ont été éliminés dès le premier tour du tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux équipes n'ont pas réussi à décrocher de victoire au cours de leurs trois matchs de poule, ce qui a conduit à leur élimination prématurée du tournoi.



Ils avaient débarqué en France avec beaucoup d'ambitions, mais la Guinée et la Mali ont quitté Paris avec beaucoup de désillusions. En effet, les deux pays ouest-africains ont quitté la compétition sans aucune victoire en 3 sorties. Les deux équipes ont terminé respectivement 4ème et 3ème dans les poules A et D.



Mais si le Mali a eu au moins un 1 point dans ce tournoi, tel n'est pas le cas de la Guinée. Le Syli national a repris les airs avec un zéro pointé. Les poulains du sélectionneur Kaba Diawara ont été battus respectivement par la Nouvelle-Zélande (2-1), la France (1-0) et les États-Unis (3-0). Comme quoi, Naby Keita et Cie n'ont marqué qu'un seul but contre 6 encaissés. Une deuxième participation difficile aux JO.



Pour les Aiglons U23, c'est un bilan de 2 défaites, 1 nul, 1 but inscrit et 3 encaissés. Le coach Alou Badra Diallo et ses protégés ont déçu dans une poule pourtant très abordable. Les partenaires de Boubacar Traoré (Wolverhampton) ont été défaits par le Japon (1-0) et le Paraguay (1-0), après un décevant nul contre Israël (1-1).



Le Mali U23 avait disputé les quarts de finale, lors de sa première participation en 2004, à Athènes (Grèce).