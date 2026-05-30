Eliminatoires ‎Mondial féminin U17 : le Sénégal écarte le Cameroun et se qualifie au troisième tour

Après le match nul à l'aller (0-0), l'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans a battu celle du Cameroun aux tirs au but (5-4), ce samedi à Yaoundé, lors du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17 2026.



Les « Lioncelles » U17 valident ainsi leur ticket pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U17 2026.



Le Sénégal affrontera, au troisième tour, le vainqueur du duel entre le Ghana et le Liberia, dont le match retour est prévu ce samedi à Monrovia.



La Coupe du monde féminine U17 de football se tiendra du 17 octobre au 7 novembre 2026 au Maroc. Elle verra s'affronter 24 équipes issues des six continents. L'Afrique aura cinq (5) représentants : le pays hôte, plus quatre qualifiés.