Eliminatoires CAN 2021: Le match Sénégal-Congo prévu le 13 novembre à Thiès

Le match Sénégal vs Congo comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021 a été officiellement programmé pour le 13 novembre, à partir de 19h à Thiès, a appris l’APS auprès de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le match aura lieu au stade Lat Dior de Thiès, précise la même source.



Le Sénégal, finaliste de la CAN 2019, débutera les éliminatoires contre le Congo, qui n’avait pas pris part à la dernière édition jouée en juin-juillet derniers en Egypte.



Outre le Congo, les deux autres adversaires du groupe sont l’Eswatini (ancien Swaziland) et la Guinée Bissau.