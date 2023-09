Eliminatoires CAN 2024 : Gabon vs Mauritanie, finale du groupe I

Le Gabon joue sa qualification face à la Mauritanie, ce samedi dans le groupe I, où aucune équipe n’est qualifiée, ni éliminée.



Le classement du groupe a été chamboulé après le match perdu par les Mourabitounes sur tapis vert face à la RD Congo après le recours de cette dernière qui avait concédé le nul (1-1) à Nouakchott.



Désormais, ce sont les Congolais, qui avaient entamé ces éliminatoires par deux défaites, qui sont en position favorable ; un match nul suffit aux Léopards, face au Soudan, pour retrouver la CAN après avoir manqué celle de 2022.



Les Mauritaniens, eux, ont quasiment l’obligation de gagner pour être sûrs de rallier la Côte d’Ivoire. Un match nul, autre qu’un 0-0, pourrait qualifier le Gabon à la faveur de la différence de buts particulière.



Enfin, pour le Soudan, la victoire est obligatoire à Kinshasa pour décrocher son billet.



À quelques centaines de kilomètres de la capitale congolaise, à Huye, se tiendra un match, sans enjeu, sinon pour l’honneur et l’amour-propre, entre le Rwanda et le Sénégal.



L’avant-match a tellement été tendu que cette rencontre sera tout sauf amicale. Mais elle se jouera sans les vrais champions d’Afrique en titre et sans le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.





Programme 6e journée



Samedi 9 septembre

13h00 Mozambique-Bénin

13h00 Malawi-Guinée



16h00 Mauritanie-Gabon

16h00 RD Congo-Soudan

16h00 Côte d’Ivoire-Lesotho





19h00 Sénégal-Rwanda

19h00 Maroc-Liberia

19h00 Comores-Zambie





Dimanche 10 septembre



16h00 Nigeria-Sao Tomé-et-Principe



16h00 Togo-Cap-Vert



19h00 Gambie-Congo