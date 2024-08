Éliminatoires CAN 2025 : Brama Traoré convoque 25 joueurs sans Bertrand et Dayo

Le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, Brama Traoré, a annoncé la liste des 25 joueurs convoqués pour les confrontations contre le Sénégal et le Malawi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.



Deux absents de taille, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo ne sont pas convoqués pour ces deux rencontres.



Ces deux rencontres entrent dans le cadre des première et deuxième journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le match contre le Sénégal est prévu le vendredi 6 septembre 2024 à Dakar. Le match contre le Malawi est programmé pour le mardi 10 septembre 2024.





Liste des 25 « Étalons »





Gardiens : Hervé Kouakou Koffi (RC Lens), Farid Ouédraogo (Vita Club/RD Congo), Kilian Nikièma (Ado Den Haag/D2 Pays-Bas)



Défenseurs : Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/Allemagne), Nasser Djiga (Etoile rouge de Belgrade/Serbie), Steeve Farid Yago (Aris Limassol/Chypres), Adama Nagalo (FC Nordsjælland/Danemark), Issa Kaboré (Manchester City), Mohamed Ouédraogo (SCR Altach/Autriche), Trova Boni (San Antonio/USA), Mohamed Yabré (SAO/Côte d’Ivoire)



Milieux : Sacha Bansé (Valenciennes/France), Cédric Badolo (Sheriff Tiraspol/Moldavie), Blati Touré (Pyramids FC/D1 Egypte), Gustavo Sangaré (FC Noah Yerevan/Armenie), Aziz Ki (Young Africans/Tanzanie), Ousmane Camara (Auda/Lettonie), Dramane Salou (Hapoel Haifa)



Attaquants : Dango Ouattara (FC Bournemouth/Angleterre), Hassan Bandé (HJK Helsinki/Finlande) Abdoul Kader Ouattara (Cercles Bruges/Belgique), Ousseni Bouda (Earthaquakes de San José/USA), Lassina Traoré (Shakthar Doneskt/Ukraine) Mohamed Konaté (Al-Riyadh SC).