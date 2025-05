Finales européennes : Sarr, Jackson et Sabaly en quête de gloire

La saison européenne offre un nouveau motif de fierté au football sénégalais. Trois « Lions » de la Téranga joueront les finales des compétitions européennes : Pape Matar Sarr avec Tottenham en Ligue Europa, Nicolas Jackson avec Chelsea et Youssouf Sabaly avec le Real Betis en Ligue Conférence. Un moment historique se profile pour ces ambassadeurs du football sénégalais.



Pape Matar Sarr vise son premier sacre européen



Titulaire indiscutable cette saison, Pape Matar Sarr continue d'impressionner avec Tottenham. Lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa, les Spurs ont assuré leur qualification en s'imposant 0-2 face à Bodø/Glimt. Le jeune milieu de terrain disputera ainsi sa première finale européenne, dans un duel 100% anglais contre Manchester United. Une opportunité en or pour le joueur formé à Génération Foot de marquer l'histoire.



Jackson et Sabaly, une finale de « Lions » en Ligue Conférence



En Ligue Conférence, la finale opposera Chelsea et Real Betis, soit un duel direct entre deux Lions. Chelsea, avec Nicolas Jackson, a éliminé les Suédois de Djurgården grâce à une large victoire 4-1 à l'aller et une confirmation 1-0 au retour à Stamford Bridge. De son côté, le Real Betis de Youssouf Sabaly a validé son ticket face à la Fiorentina, en s'imposant 2-1 à l'aller et en décrochant un nul 2-2 en Italie. Une finale qui promet, entre deux équipes ambitieuses et deux Sénégalais prêts à marquer l'histoire.



Un doublé historique en ligne de mire



Ces finales, au-delà de leur enjeu sportif, représentent une vitrine exceptionnelle pour le Sénégal. Deux trophées européens pourraient être soulevés par des Lions, un évènement inédit qui témoigne de la montée en puissance du football sénégalais sur la scène internationale. Le rendez-vous est pris : l'Europe pourrait bien vibrer au rythme des rugissements des Lions.



Finale de la Ligue Europa : le 21 mai 2025 à la San Mamés (Bilbao, Espagne)



Finale de la Ligue Conférence : le 28 mai 2025 au Stadion Miejski (Wroclaw, Pologne)