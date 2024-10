Éliminatoires CAN 2025 - Malawi-Sénégal : Pape Thiaw veut assurer la qualification dès ce mardi

Vainqueur à l’aller (4-0), le sélectionneur par intérim de l’équipe nationale du Sénégal s’attend à un match difficile pour la manche retour contre le Malawi. Pape Thiaw veut décrocher la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 dès ce mardi.



« On sait qu’on aura un match très difficile. On fera face à une équipe du Malawi très remontée qui veut aussi avoir ses chances qui n’est pas encore éliminé mais qui est dos au mur. Nous, on veut se qualifier à partir de demain, on a mis tous les ingrédients pour obtenir notre qualification dès demain (mardi) de notre côté. Maintenant sur bonnes bases, avec des choses qu’on va mettre en place et espérons que cela va marcher », a fait savoir le technicien sénégalais, en conférence de presse de veille de match.