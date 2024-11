Éliminatoires CAN 2025 : le Burkina Faso et le Sénégal s'affrontent pour la première place du groupe L

Le Burkina Faso affronte le Sénégal ce jeudi 14 novembre à Bamako, capitale malienne, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025. L'enjeu principal de ce duel est la première place du groupe L.



Les deux équipes, Burkina Faso (1er, 10 points, +7) et Sénégal (2e, 10 points, +6), sont déjà qualifiées pour la CAN 2025. La victoire déterminera laquelle des deux occupera la tête du groupe.



Le Burkina Faso, cependant, doit composer avec plusieurs absences majeures. Des joueurs clés comme Bertrand Traoré, Dango Ouattara, Hervé Koffi, Abdoul Kader Ouattara, Mouhamed Konaté et Gustavo Sangaré manqueront à l'appel. Malgré ce handicap, les « Étalons » sont déterminés à conserver la première place, d'autant plus qu'ils avaient réussi à obtenir un nul (1-1) contre le Sénégal lors de leur première confrontation. Le sélectionneur burkinabé compte sur ses jeunes talents pour reproduire cette performance.



Le Sénégal, de son côté, cherche à enchaîner une troisième victoire consécutive et à prendre la tête du groupe L, après le nul décevant du match aller (1-1) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur des « Lions », Pape Thiaw, a rappelé que l'objectif est de gagner pour reprendre la première place.



Dans l'autre rencontre du groupe L, le Burundi (3e, 3 points) accueille le Malawi (4e, 0 point) ce jeudi à 15h00 GMT.