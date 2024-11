Éliminatoires CAN 2025 : le Gabon et l'Afrique du Sud qualifiés, le Congo et la Centrafrique éliminés

Les matchs au programme ce jeudi après-midi et comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 ont permis de connaître trois nouveaux qualifiés, soit un total de 13 sur 24, pour la phase finale.



A la faveur d'un match à rebondissements, le groupe K a en effet livré son verdict suite à la victoire du Soudan du Sud, déjà éliminé, face au Congo (3-2). Par deux fois, les Diables Rouges ont pourtant mené au score grâce à un doublé de Christopher Ibayi (26e, 35e). Mais Ezibon a égalisé à chaque fois (31e, 45e+2), avant qu'Elly n'arrache à la 84e minute la première victoire du Soudan du Sud dans ces qualifications !



Le Congo et la Centrafrique encore privés de CAN

Conséquence immédiate : décidément bien décevant, le Congo est éliminé et va manquer une 5e CAN consécutive. Ce résultat qualifie en revanche l'Ouganda et l'Afrique du Sud, avant même leur duel au sommet prévu vendredi.



Fin du suspense aussi dans la poule A, celle où le Maroc était qualifié d'office en tant que pays-hôte de la phase finale. En effet, pour la première de son nouveau sélectionneur Éloge Enza Yamissi, la Centrafrique a vu son rêve de disputer une première CAN s'envoler après sa défaite 1-0 face au Lesotho à Bloemfontein en Afrique du Sud. Mokhachane aura été le bourreau des Fauves (51e) et le bienfaiteur du Gabon, qui devient le 13e qualifié pour cette CAN avant même son match de vendredi face au Maroc.



Deuxièmes, les Panthères ne peuvent être rejointes ni par le Lesotho, qui suit à trois points mais qui sera devancé au bilan des confrontations directes, ni par les Fauves, relégués à 4 points. L'affiche Centrafrique-Gabon lundi à Johannesburg comptera pour du beurre.







Avec Afrik foot