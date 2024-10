Éliminatoires CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Burkina Faso et le Burundi en novembre

Les dates des matchs de l'équipe du Sénégal pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 ont été annoncées. Pour la 5e journée, le Sénégal se rendra à Bamako le 14 novembre pour affronter le Burkina Faso à 19h GMT.



Ensuite, les « Lions » recevront le Burundi le 19 novembre à Dakar, au Stade Abdoulaye Wade, également à 19h GMT, pour la 6e et dernière journée.



Le Sénégal, déjà qualifié pour la CAN 2025, vise maintenant la première place du groupe L. La position de leader se jouera, en partie, lors du match contre le Burkina Faso, prévu pour le jeudi 14 novembre. Ce match important se tiendra au Stade du 26 mars à Bamako, au Mali, et non au Burkina Faso.