Éliminatoires CAN 2025 : le Sénégal étrille le Malawi 4-0 et rejoint le Burkina en tête du groupe L

Le staff intérimaire dirigé par Pape Thiaw a réussi son baptême de feu. L'équipe nationale du Sénégal a largement dominé le Malawi (4-0) ce vendredi au Stade Abdoulaye Wade, lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



Avec un jeu séduisant, les « Lions », profitant de la supériorité numérique après l'expulsion d'un joueur malawite, ont décroché la victoire grâce aux buts de Pape Gueye (35e), Sadio Mané (68e), Boulaye Dia (71e) et Nicolas Jackson (80e).



Cette victoire éclatante permet au Sénégal de rejoindre le Burkina Faso en tête du groupe L, avec 7 points et une différence de buts de +5. Le Sénégal retrouvera le Malawi à Lilongwe le 15 octobre pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.





Programme 3e journée groupe L





Vendredi 11 octobre 2024





Sénégal – Malawi 4-0





Jeudi 10 octobre 2024



Burkina Faso – Burundi 4-1