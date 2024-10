Éliminatoires CAN 2025 : le Sénégal se qualifie après une victoire in extremis contre le Malawi

Le Sénégal s'est imposé (0-1) face au Malawi ce mardi lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans un match serré, les "Lions" ont finalement trouvé la faille grâce à Sadio Mané, auteur d'un coup franc décisif à la 90+6e minute.



Cette victoire assure la qualification de l’équipe nationale du Sénégal pour la prochaine CAN qui se déroulera au Maroc. Le Burkina Faso, déjà qualifié, reste en tête du groupe L avec 10 points (+7).



Le Sénégal, deuxième avec 7 points et une différence de buts de +6, affrontera le Burkina Faso le 11 novembre pour la 5e journée des éliminatoires.