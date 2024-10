Éliminatoires CAN 2025 : le Sénégal vise la première place et la qualification face au Malawi

Quatre jours après sa démonstration à Diamniadio pour la première de Pape Thiaw sur le banc (4-0), le Sénégal a l'occasion de se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, en cas d'une autre victoire sur le Malawi, ce mardi (13h00 GMT) à Lilongwe. Un succès au Stade de Bingu pourrait permettre aux « Lions » de prendre la tête du groupe L



Deuxième du groupe L derrière le Burkina Faso (10 pts, +7), déjà qualifié, le Sénégal (7 pts, +5) peut valider à son tour son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations dès ce mardi.



En cas de victoire sur le Malawi et à deux journées de la fin des qualifications, il ne pourrait plus être rejoint par le Burundi (3e, 3 pts, -5), encore moins par son adversaire du jour, dernier de la poule, avec un zéro poínté (-7) et qui serait condamné par un revers.



Ce mardi, Pape Thiaw, vainqueur du dernier CHAN (Championnat d'Afrique de nations) peut encore faire mieux et entrer dans l'histoire qualifiant le Sénégal pour le Maroc (21 décembre 2025- janvier 2026), après seulement deux matchs sur le banc des « Lions ».