Éliminatoires CAN U20 : Ousseynou Cavin Diagne et Souleymane Aw appelés en renforts

Les internationaux juniors Ousseynou Cavin Diagne (Cadix, Espagne) et Souleymane Aw (KSV Roulers, Belgique) sont appelés en renfort par le coach Youssoupha Dabo. Ceci pour la rencontre face à l’Egypte le 12 mai prochain au stade Léopold Sedar Senghor pour le compte du second tour des éliminatoires de la CAN junior 2019 prévue au Niger.



Une information confirmée par le Directeur technique national du football (DTN), Mayacine Mar. Selon lui, « Nous avons des atouts dont nous ne devons pas nous priver lors de ce rendez-vous important ».



Avant Cavin Diatta et Souleymane Aw, Cheikh Tidiane Sabaly, Amadou Dia Ndiaye de Génération-Foot et Martin Basse de l’US Gorée (Ligue 2) ont été également appelés pour renforcer le groupe. Ces nouveaux joueurs vont rejoindre le reste du groupe qui débute ce jeudi le stage au centre technique Jules Bocandé de Déni Birame Ndao.



Pour rappel, l’équipe locale des moins de 20 ans, a été récemment éliminée au premier tour du tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), avec une défaite (1-3), un nul (0-0) et une victoire (4-2).



