Eliminatoires CAN U20 : le programme du week-end

Débuté vendredi par le match nul entre l’Algérie et le Ghana (0-0), le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans Niger 2019 se poursuit ce samedi avec pas moins de 11 matchs au programme. Avec Gabon-Côte d’Ivoire, Sénégal-Egypte ou encore Mauritanie-Guinée, on aura droit à de très belles affiches à travers le continent.

Le programme du 2e tour aller

Samedi 12 mai

Malawi - Angola

Mozambique - Afrique du Sud

Burundi - Soudan

Botswana - Congo

Gabon - Côte d’Ivoire

Rwanda - Zambie

Guinée Bissau - Nigeria

Ouganda - Cameroun

Burkina Faso - Libye

Sénégal - Egypte

Mauritanie - Guinée

Dimanche 13 mai

Tanzanie - Mali

Gambie - Bénin

Joué vendredi

Algérie 0-0 Ghana