Éliminatoires CHAN 2024 : le Sénégal qualifié pour le second tour, derbys Mali-Mauritanie et Guinée-Guinée Bissau

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mercredi au tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2024, qui aura lieu 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.



En Zone WAFU A (Afrique de l'Ouest A), le Sénégal, tenant du titre, est qualifié au second tour. Le Sénégal hérite d'un tirage très abordable puisqu'il fera face au vainqueur du premier tour entre le Liberia et la Sierra Leone.



La Zone Afrique de l’Ouest A aura droit aussi à deux derbys Mali-Mauritanie et Guinée-Guinée Bissau au second tour des éliminatoires.



Le premier tour des qualifications aura lieu du 25 au 27 octobre (match aller) et du 1er au 3 novembre (matchs retour), sauf pour les nombreux pays exemptés.



Le second tour se déroulera du 20 au 22 décembre (aller) et du 27 au 29 décembre (retour).