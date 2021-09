Le Sénégal est seul leader du groupe H des éliminatoires pour le Mondial 2022. Ils totalisent 6 points en deux matchs contre le Togo (2-0) et contre le Congo Brazzaville ce mardi (1-3).



Après avoir ouvert le score par le biais de l’attaquant du Villareal Boulaye Dia, le Sénégal s’est fait rattrapé au score en fin de première mi-temps par le Congo qui a bénéficié d’un penalty. C’est dans les dix dernières minutes que les « Lions » ont fait la différence avec d’abord un but d’Ismaila Sarr, puis un autre sur penalty de Sadio Mané.



Aliou Cissé et ses poulains sont donc en tête de leur groupe avec 6 points. Ils sont talonnés par les Namibiens qui totalisent quatre points après leur victoire de lundi contre le Togo.