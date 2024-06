Éliminatoires Mondial 2026 : Aliou Cissé s’attend à un match difficile contre la RD Congo

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre la RD Congo (19h00 GMT), comptant pour la 3e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Aliou Cissé dit s’attendre à un match difficile.



« Un match des éliminatoires difficile entre deux équipes qui ont besoin de résultat. Que ce soit contre la RD Congo ou contre la Mauritanie, ce sont des matchs très importants pour nous. La RDC sort d’une très très belle CAN. C’est une très belle équipe, et ce sera un match décisif pour eux. Ils savent qu’en cas de défaite, chez nous, la suite serait difficile pour eux. Mais, nous concernant, pour se qualifier, il faudra gagner chez nous », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse d’avant match.



Il ajoute : « Nous avons toujours préparé les matchs avec beaucoup de sérieux, de détermination et de concentration. La page de la CAN est terminée. Certes, ça a été difficile, mais, maintenant, on a digéré. On a envie de retourner à la Coupe du Monde et on a le potentiel pour y parvenir. Mais pour y parvenir, justement, et continuer à rêver de cette compétition que tout footballeur professionnel a envie de jouer, il faudra gagner contre la RDC ».



Le technicien dit préparer le match avec beaucoup de sérénité et de concentration. « À nous de faire le travail demain. Ce n’est pas un match avec plus de pression que les autres matchs qu’on a joués dans le passé, et il y aura aussi d’autres matchs décisifs », a-t-il confié.



Aliou Cissé compte pallier l’absence de Sadio Mané avec d’autres joueurs. Selon lui, il est très difficile de remplacer Sadio Mané, de par ce qu’il représente sur et en dehors du terrain. « Jouer sans lui est une perte pour nous, mais on a des joueurs pour pallier. Effectivement, ça doit donner l’occasion à d’autres joueurs qui n’en ont pas l’habitude de se montrer, de jouer avec confiance et de montrer qu’il mérite de jouer dans cette équipe qu’ils doivent aider au cas où nos leaders ne sont pas présents », a-t-il laissé entendre.