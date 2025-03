Éliminatoires Mondial 2026 : Aubameyang en forme, le Ghana de retour et le Maroc proche du but... le point après la 6e journée

En inscrivant un doublé lors de la victoire 2-1 du Gabon sur le Kenya, ce dimanche à Nairobi, lors de la sixième journée, Pierre-Emerick Aubameyang a permis à la sélection gabonaise de rester au contact de la Côte d’Ivoire qui compte un point de plus dans le groupe F. Les Panthères, qui ne se sont jamais qualifiées pour la Coupe du monde, comptent 15 points en six matches, tandis que les Ivoiriens en ont 16 après leur victoire étriquée face à la Gambie (1-0). Le match prévu en septembre entre la Côte d’Ivoire et le Gabon s’annonce électrique !



Le Ghana a déroulé face à Madagascar (3-0) et pris une sérieuse option dans le groupe I. On notera au passage les trois passes décisives de Jordan Ayew et le doublé de Thomas Partey lors de la sixième journée. Les Black Stars, qui n’ont pas pu se qualifier pour la CAN 2025 au Maroc, ont visiblement repris du poil de la bête. S’ils obtenaient leur qualification pour le Mondial 2026, les Ghanéens retrouveraient la plus grande compétition de foot au monde après leur dernière participation au Qatar en 2022. Les Comores ont dominé le Tchad (1-0) pour se rapprocher du Ghana qui ont pour le moment trois points d’avance.



L'Algérie bien partie pour faire son retour au Mondial

Le Maroc a déjà mis le pied dans la porte. Les demi-finalistes de la dernière édition au Qatar sont désormais en tête de leur groupe. Le Maroc a battu la Tanzanie (2-0), lors de la sixième journée, signant une cinquième victoire en cinq rencontres. Les hommes de Walid Regragui devraient rallier les États-Unis, le Mexique et le Canada, les trois pays organisateurs du prochain Mondial.



L’Algérie qui a manqué les deux dernières Coupes du monde (Russie 2018 et Qatar 2022) semble bien partie pour faire son retour. Les Verts ont surclassé le Mozambique (5-1), lors de la sixième journée, et prennent la tête du groupe G avec trois points d'avance sur les Mozambicains. À quatre journées de la fin des éliminatoires, les partenaires d'Aïssa Mandi se rapprochent du but.



La RDC s’est offert une victoire importante en Mauritanie pour la sixième journée (2-0). Après le match nul du Soudan face au Soudan du Sud (1-1), les Léopards ont repris la tête du groupe B, un point devant le Sénégal, vainqueur du Togo (2-0). Mais rien n'est encore joué.



Le Sénégal a pris la deuxième place du groupe B grâce à à une meilleure différence de buts devant le Soudan. Les Lions de la teranga ont trouvé le chemin des filets en accueillant le Togo lors de la sixième journée. Pour les Sénégalais, l’heure de vérité sonnera en septembre lors des 7e et 8e journée où ils accueilleront le Soudan et se déplaceront en RDC.



L’Égypte de Mohamed Salah n’a pas déroulé face à la Sierra Leone, mais sa courte victoire lors de la sixième journée est importante (1-0). Il s'agit du cinquième succès en six matches pour les Pharaons, toujours invaincus et solides leaders du groupe A. La dernière participation au Mondial pour les Égyptiens remonte à 2028 en Russie.



L'Afrique du Sud sanctionnée ?

La Tunisie a longtemps buté sur un solide Malawi avant de faire la différence en fin de match (2-0) lors de la sixième journée. Les Aigles de Carthage restent leaders de la poule H devant la Namibie. La Tunisie garde la tête de la poule H avec quatre points d’avance sur la Namibie qui ne la lâche pas. Mais à quatre journées de la fin des éliminatoires, il n’y a peut-être pas lieu de s’inquiéter pour une Tunisie rompue à sortir indemne des éliminatoires, quelle que soit la compétition. Les Aigles de Carthage restent sur cinq Coupes du monde disputées sur les sept dernières éditions et surtout sur une présence continue à la CAN depuis trente ans. Et le match contre le Malawi ne pourra que les conforter dans leurs certitudes.



Les deux succès de l’Afrique du Sud lors des cinquième et sixième journée ont permis à la nation arc-en-ciel de prendre le large au classement, devant le Rwanda, le Bénin et le Nigeria. Mais tout serait relancé avec un match perdu sur tapis vert. En effet, la Fédération sud-africaine (SAFA) est sous la menace d'une sanction. Les dirigeants sud-africains ont commis une erreur en permettant à Teboho Mokoena de jouer la cinquième journée dernier contre Lesotho (2-0) alors que le joueur était en effet suspendu. Le Lesotho a porté réclamation auprès de la Fifa.





Après le triste match nul face à l’Eswatini (0-0) mercredi 19 mars, les Camerounais, sans être géniaux, ont sorti le grand jeu et battu les Libyens (3-1) à Yaoundé. Cette victoire relance les Indomptables qui ne laissent pas s’échapper le Cap-Vert, leader de la poule D, avec un point d’avance sur les Camerounais.



Par contre, c'est une déception pour la Guinée qui s'éloigne de plus en plus d'une qualification au Mondial 2026 après une défaite 0-1 contre l'Ouganda lors de la sixième journée dans le groupe G.







Avec RFI