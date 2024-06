Éliminatoires Mondial 2026 : la Centrafrique se lance, le Togo fait du surplace, la Sierra Léone domine Djibouti

Les quatre premiers matchs comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avaient lieu ce mercredi en fin d'après-midi en Zone Afrique.



Avec un seul point au compteur après deux matchs, la Centrafrique se devait de réagir et les coéquipiers de Geoffrey Kondogbia, titulaire, ont répondu présent en s'imposant 1-0 face au Tchad qu'ils “recevaient” à Oujda au Maroc. Profitant d'une dangereuse perte de balle adverse, l'attaquant de Versailles, Vénuste Baboula, a inscrit le seul but de la partie à la 29e minute. Si cette 3e défaite élimine quasiment le Tchad, ce premier succès permet en revanche aux Fauves de revenir à deux points du leader, les Comores, avant de se déplacer lundi au Ghana.



Pas de réveil en revanche pour le Togo, certes invaincu depuis 9 matchs, mais qui a déçu en concédant un troisième match nul de rang dans ces qualifications, à domicile contre le Soudan du Sud (1-1). Narey avait placé les Eperviers en tête (60e), mais un but contre son camp d'Aholou (67e) a offert l'égalisation aux visiteurs quelques minutes plus tard. Rien n'est perdu toutefois pour les hommes de Paulo Duarte, qui ne comptent provisoirement qu'un point de retard sur les équipes de tête, le Sénégal et le Soudan.



La Namibie leader provisoire



Dans le groupe A, la Sierra Léone s'est défait de Djibouti (2-1) pour revenir provisoirement à hauteur du Burkina Faso (4 points), qui se déplace jeudi sur le terrain du leader, l'Egypte (6 points). Enfin, après deux victoires, dont une acquise sur tapis vert, la Namibie a réalisé une mauvaise opération dans le groupe H en se faisant reprendre par le Liberia après avoir mené au score pendant près d'une heure (1-1). Les Brave Warriors virent en tête mais avec seulement un point d'avance sur la Tunisie, qui reçoit la Guinée Equatoriale à 19h GMT.





Programme 3e journée





Groupe A :

Sierra Leone - Djibouti 2-1



Groupe B :

Togo – Sud Soudan 1-1



Groupe H :

Namibie - Liberia 1-1

Tunisie - Guinée équatoriale 1-0



Groupe I :

République centrafricaine - Tchad 1-0









Avec Afrik Foot