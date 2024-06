Éliminatoires Mondial 2026 : le Congo Brazzaville menace de déclarer forfait

Entre une programmation de son match au Stade des Martyrs (RD Congo), le changement vers Brazzaville et la communication confuse du ministère des Sports, les Diables rouges du Congo-Brazzaville ne savent plus à quel saint se vouer. À 24 heures de leur match contre le Niger, les joueurs d’Isaac Ngata risquent de ne pas disputer la rencontre.



« L’équipe nationale du Congo n’ira pas jouer à Kinshasa. Nous acceptons le forfait parce que le Congo est un pays de parole et, quand nous avons donné notre parole, nous la respectons », a déclaré le ministre des Sports congolais, Hugues Ngouélondélé. « Quand nous sommes face à une situation qui ne rencontre pas nos valeurs, nous ne marchons pas avec ça. C’est pour cela que la décision du forfait a été prise », a-t-il ajouté.



Contraint de délocaliser ses matchs comptant pour les 3e et 4e journées, respectivement contre le Niger (6 juin) et le Maroc (11 juin), à Kinshasa, le Congo avait effectué des travaux de mise à niveau qui lui ont permis d’obtenir sur le fil l’homologation de la Confédération africaine de football (CAF) et de la FIFA pour son stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville.



Le Niger, leur adversaire de ce jeudi, qui organise déjà son rassemblement à Kinshasa, a refusé de traverser vers l’autre rive du fleuve Congo. La balle est dans le camp de la FIFA.