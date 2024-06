Éliminatoires Mondial 2026 : le Mozambique s’impose devant la Guinée, le Burkina tenu en échec, le Ghana renverse la Centrafrique

Après avoir battu l’Algérie lors de la troisième journée, la Guinée n’a pas réussi à confirmer face au Mozambique ce lundi 10 juin au stade Ben Mhamed El Abdi, à El Jadida au Maroc, comptant la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Guinéens ont été battus (1-0) par les Mozambicains en toute fin de rencontre (90’).



Le Mozambique (9 pts), qui avait battu la Somalie lors de la troisième journée, enchaîne avec une nouvelle victoire et prend la deuxième place du groupe G derrière l’Algérie (1ère, 9 pts). La Guinée se retrouve à la quatrième place avec 6 points, à égalité avec le Botswana (3e) et l’Ouganda (5e).



Dans le groupe A, le Burkina Faso qui menait (2-0) s’est finalement fait rattraper par la Sierra Leone (2-2) ce lundi à Bamako, au Mali, lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Ce résultat place le Burkina Faso à la 3e place du groupe A, un point derrière la Guinée-Bissau (2e, 6 pts) et à cinq points de l’Égypte (10 pts), en tête du groupe.



Comme face au Mali jeudi dernier (1-2), le Ghana a renversé la Centrafrique (4-3) ce lundi à Kumasi, à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Centrafrique, avant-dernière du groupe I avec 4 points, voit le Ghana s'envoler provisoirement en tête avec 9 unités.