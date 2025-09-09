Réseau social
Eliminatoires Mondial 2026 : le Président Diomaye Faye félicite les "Lions" après leur victoire et appelle à rester concentrés
Après avoir adressé un message d’encouragement aux « Lions » avant leur déplacement à Kinshasa, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué la victoire du Sénégal face à la RD Congo (3-2), ce mardi 9 septembre 2025, lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Dans une publication sur Facebook, le Chef de l’État a félicité les joueurs tout en soulignant que « le travail n’est pas terminé », appelant l’équipe nationale à rester concentrée sur les deux prochaines rencontres décisives.
 
In extenso le texte
 
 
Ils nous l’avaient promis ce matin, ils l’ont fait !
Avec courage et discipline, nos Lions sont allés chercher une victoire précieuse au Congo, rendant fier tout un peuple.
Mais le travail n’est pas fini. Restons concentrés et unis derrière eux pour franchir les deux dernières étapes et offrir au Sénégal une nouvelle qualification à la Coupe du monde.
En avant, Lions !
Le pays tout entier croit en vous.

Le Sénégal est leader du groupe B avec 18 points, devançant la RD Congo, désormais deuxième avec 16 points.
 
Moussa Ndongo

Mardi 9 Septembre 2025 - 21:08


