Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal défie le Soudan et la RD Congo les 4 et 9 septembre

Les “Lions” affronteront le Soudan le 4 septembre 2025 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cinq jours plus tard, le 9 septembre, l’équipe de Pape Thiaw se rendra à Kinshasa pour défier la RD Congo.

Ces rencontres s’annoncent déterminantes pour le Sénégal en ce début de septembre.

Au classement du groupe B, la RD Congo domine avec 13 points et une différence de buts de +5. Le Sénégal suit juste derrière avec 12 points (+7), tandis que le Soudan totalise également 12 points (+6). Le Togo occupe la 4ᵉ place avec 4 points, le Soudan du Sud est 5ᵉ avec 3 points, et la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a dévoilé le calendrier des deux prochains matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires du groupe B.