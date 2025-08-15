Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal défie le Soudan et la RD Congo les 4 et 9 septembre



Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal défie le Soudan et la RD Congo les 4 et 9 septembre
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a dévoilé le calendrier des deux prochains matchs du Sénégal dans le cadre des éliminatoires du groupe B.
 
Les “Lions” affronteront le Soudan le 4 septembre 2025 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cinq jours plus tard, le 9 septembre, l’équipe de Pape Thiaw se rendra à Kinshasa pour défier la RD Congo.
 
Ces rencontres s’annoncent déterminantes pour le Sénégal en ce début de septembre.
 
Au classement du groupe B, la RD Congo domine avec 13 points et une différence de buts de +5. Le Sénégal suit juste derrière avec 12 points (+7), tandis que le Soudan totalise également 12 points (+6). Le Togo occupe la 4ᵉ place avec 4 points, le Soudan du Sud est 5ᵉ avec 3 points, et la Mauritanie ferme la marche avec 2 points.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Vendredi 15 Août 2025 - 21:58


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter