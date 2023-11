Éliminatoires Mondial 2026 : le Sénégal doit assumer son statut de favori face au Soudan du Sud

Le Sénégal joue contre le Soudan du Sud ce samedi (19h00 GMT), au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, à huis clos, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Les champions d’Afrique doivent faire forte impression dans les éliminatoires de la prochaine Coupe du monde face au Soudan du Sud. Les hommes de Cissé partent largement favoris et pourront miser sur leur effectif pour faire respecter la hiérarchie. Les « Lions » doivent assumer leur statut et remporter le duel face aux Bright Stars.



Logé dans la poule du Sénégal, la RDC a très bien commencé ces éliminatoires en battant la Mauritanie (2-0) au Stade des Martyrs de Kinshasa. Les « Léopards » occupent la tête du groupe B avec 3 points, en attendant la rencontre entre le Sénégal et le Soudan du Sud.



L’autre affiche du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’est disputée jeudi. Les Eperviers du Togo se déplaçaient en Lybie pour y affronter le Soudan. Le match s’est soldé par un nul (1-1).



Pour la deuxième journée, la RD Congo se rendra dimanche à Benina, en Libye, pour affronter le Soudan, alors que la Mauritanie jouera contre le Soudan du Sud au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, puisque les Sud Soudanais n’ont pas de terrain homologué.



Le Sénégal se déplacera ce mardi à Lomé pour affronter le Togo pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026.





Programme première journée





Groupe B



Samedi 18 novembre 2023



19h00 Sénégal / Soudan du Sud





Mercredi 15 novembre 2023



RD Congo/Mauritanie 2-0





Jeudi 16 novembre 2523



Soudan/Togo 1-1