Coupe du Roi : le Real Madrid éliminé par une D2 pour la première d’Arbeloa

Sensation en Espagne. Le Real Madrid a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Roi, ce mercredi 14 janvier au stade Carlos-Belmonte, par Albacete, 17e de deuxième division (3-2). Une première compliquée pour Alvaro Arbeloa, qui avait laissé plusieurs cadres au repos, dont les internationaux français Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni.



De nombreux absents

Albacete a ouvert le score avant la pause grâce à Javi Villar (1-0, 42’), mais les Madrilènes ont très vite réagi pour recoller à hauteur avant la mi-temps sur un but de Franco Mastantuono (45’+3). Jefte Betancor a redonné l’avantage à son équipe en fin de match (82’), avant que Gonzalo Garcia n’égalise dans les arrêts de jeu (90’+1).



Un temps additionnel complètement fou puisque Betancor y est allé de son doublé pour qualifier Albacete et sortir le Real Madrid de la compétition. Une énorme surprise, même si Mbappé, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo et Courtois avaient été ménagés, et que de nombreux joueurs manquaient à l’appel au coup d’envoi.



Le club de la capitale espagnole, vingt fois vainqueur de la Coupe d’Espagne, prolonge sa crise après avoir limogé Xabi Alonso ces derniers jours. Arbeloa et ses joueurs tenteront de vite rebondir en Liga ce samedi face à Levante, avant d’affronter Monaco en Ligue des champions le 20 janvier (20h00 GMT).





Avec Ouest-France