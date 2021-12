Eliminatoires Mondial U20 Filles : les « Lioncelles » se qualifient au dernier tour

Les filles d’Aicha Henriette Ndiaye qui ont bénéficié de la différence de but à l’extérieur, décrochent le ticket du quatrième tour des éliminatoires de la coupe du monde 2022 devant la Guinée malgré la défaite (3-1) à Conakry. Elles ont été sauvées par leur victoire à Thiès de deux à zéro (2-0). Désormais parmi des nations qualifiées pour le quatrième tour, l’équipe nationale féminine de Football des moins de 20 ans du Sénégal va en découdre avec celle du Maroc pour une place au tour suivant. Tombeuses de la Gambie, les marocaines ont largement battu les jeunes gambiennes (9-1) sur l’ensemble des deux matches.



Selon le quotidien sportif "Stades", le Sénégal et le Maroc rejoignent au dernier tour le Nigeria et le Cameroun, qualifiés d’office après les forfaits de leurs adversaires. Il s’agit respectivement du Congo et Gabon. Le quatrième tour de qualification aura lieu en janvier 2022. A l’issue de ces éliminatoires deux équipes représenteront l’Afrique au Costa Rica.