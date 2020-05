Elles attaquent leur colocataire avec un pilon... pour une histoire de porte mal fermée

D’après la victime Ndoumbé Dieng, les deux mises en cause, Amy sarr et Ndèye Ami Samb, l’ont gravement blessée après s’être acharnées sur elle. Et pour la mettre KO, l’une d’elles lui a administré un coup de pilon qui a fini par l’envoyer aux urgences hospitalières. Il ressort de l’économie des faits que la dame Amy Sarr, qui était venue rendre visite à sa cousine, serait à l’origine de toute l’histoire résultant d’une porte mal fermée. Pensant que c’est la victime qui avait mal fermé la porte, la dame Ndèye Amy Samb, après l’avoir abreuvée de propos aigres doux, s’est acharnée sur sa colocataire.



Après qu’elles ont été séparées par les voisins, la victime est retournée dans la cuisine où elle se trouvait pour la préparation du « Ndogu ». Alors qu’elle pensait l’histoire oubliée, les mises en cause l’ont retrouvée dans la cuisine, brandissant un pilon tout en proférant des menaces. s’ensuivit une bagarre au cours de laquelle un coup de pilon fut asséné à la pauvre Ndoumbé Dieng sur la tête la mettant KO.



Acheminée à l’hôpital par son époux, elle fut admise aux services d’urgence. la dame Ndèye Amy Samb reconnait sans ambages les faits qui lui sont reprochés. « J’ai frappé la victime avec le pilon qu’elle détenait elle-même. Avec l’aide de ma cousine Amy Sarr, je lui ai arraché cette arme pour l’utiliser contre elle ». Quant à sa cousine Amy sarr, pour se disculper, elle soutient avoir juste tenté de séparer les deux voisines sans prendre part à la bagarre. les deux mises en cause ont été déférées au parquet, en attendant d’être fixées sur leur sort.



Le Témoin