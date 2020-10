Émigration clandestine: deux (2) pirogues en mer avec à bord 186 migrants clandestins dont des femmes et des mineurs interceptées

Un patrouilleur de la marine sénégalaise a intercepté dans la nuit de mardi à mercredi deux pirogues en mer avec à bord 186 migrants clandestins dont des femmes et des mineurs qui tentaient de se rendre en Espagne, annonce la Direction des relations publiques des armées (DIRPA).



L’interception des deux pirogues a eu lieu avec la participation d’une vedette de la Guardia civile espagnole, dans le cadre du dispositif du FRONTEX, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, signale la DIRPA dans un communiqué.



La première pirogue dénommée "Ibou Sakho" transportait 56 passagers de nationalité sénégalaise, la seconde, sans matricule, transportait 130 personnes, indique le communiqué.



"Certains migrants clandestins seraient de nationalité gambienne. Les deux embarcations et leurs passagers ont été déroutés vers la base navale Amiral Faye Gassama de Dakar, où ils ont été pris en charge par une équipe médicale de la Marine nationale ainsi que par les services de la Gendarmerie et de la Police nationale", renseigne-t-il.



Selon la même source, les enquêtes devraient "déterminer avec précision l’identité des migrants et des commanditaires, leur nationalité et les lieux exacts de départ".