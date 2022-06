Emigration irrégulière : Macky Sall réitère sa volonté de « combattre sans relâche et sans complaisance les réseaux criminels »

Sur la question migratoire, SEM @Macky_Sall compte combattre sans relâche et sans complaisance les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine et organiser le retour des migrants illégaux dans des conditions qui respectent leur dignité et leurs droits humains.

Le président Macky Sall qui a pris part ce jeudi à Paris, à la session régulière de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), sur invitation du Président du Conseil des Ministres Italien, a réitéré sa volonté de « combattre les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine ».« Sur la question migratoire, Macky Sall compte combattre sans relâche et sans complaisance les réseaux criminels qui entretiennent la migration clandestine et organiser le retour des migrants illégaux dans des conditions qui respectent leur dignité et leurs droits humains », a dit le chef de l’Etat.Il a rappelé que « l’Afrique en quête d’émergence a besoin de la force, de l’enthousiasme et de l’intelligence de sa jeunesse; et que nous avons la responsabilité première de créer les conditions du développement de nos pays ».