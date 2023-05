Emigration irrégulière : cinq (5) convoyeurs arrêtés à Saint-Louis, 23 personnes interpellées à Joal

Cinq (5) convoyeurs qui s’apprêtaient à aller récupérer des migrants en haute mer ont été arrêtés à Saint-Louis (nord). Les mis en cause faisaient l'objet d'intenses recherches, informe le journal EnQuête. Leur interpellation s'inscrit dans le cadre de la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans les secteurs de compétences des limiers du commissariat central de la langue de barbarie.



En sus des mis en cause qui étaient longtemps recherchés, les limiers sont mis la main sur une grande pirogue qui devait transporter les candidats. Sa fouille a permis aux hommes de la commissaire Mame Diarra Faye de saisir 40 bidons de 30 L et 10 bidons de 60L d’essence, 40 bouteilles d’eau, 5 dizaines de culières, des marmites, un moteur hors-bord, entre autre.



Acheminés dans les locaux du commissariat central de Saint-Louis, les cinq suspects répondant aux noms d’A.Diop, M. Guèye, P.Sow, M. Dièye et I.Guèye. Selon, les sources de l’Enquête, ces cinq personnes faisaient l’objet d’intenses recherches de la part des limites pour avoir organisé beaucoup de voyages vers l’Espagne.



Ils ont été déférés au parquet pour les faits "d'association de malfaiteurs, trafic de migrants".



Selon la même source, 23 candidats à l'émigration irrégulière ont été interpellés à Joal (sud est) le 7 mai, vers les coups de 2 heures du matin. Les pandores ont saisi deux pirogues.