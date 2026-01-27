France : les députés adoptent une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Les députés français ont adopté, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2026, une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, avec 116 votes «pour» et 23 votes «contre». Soutenue par Emmanuel Marcon, cette proposition devrait passer «dans les semaines à venir» au Sénat, avant d’être adoptée définitivement.



Cette loi vise à protéger «la santé des enfants» face aux dangers que peuvent constitués certains contenus des réseaux sociaux. Dès la rentrée 2026, le gouvernement compte tabler sur «une interdiction pour les nouveaux comptes». Plusieurs messageries privées dont Whatsapp ne font pas partie des interdictions, même si les portables seront interdits aux cours, et autorisés dans la cour de l’école.



Après l’Australie qui a interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans, en cas d’adoption de cette proposition de loi, la France deviendrait le deuxième pays à interdire ce type de canaux numériques à ses adolescents. Certains spécialistes du numérique estiment même que la France «pourrait inspirer» l’Europe sur cette voie.