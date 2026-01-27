Froid polaire aux USA : au moins 30 morts et plus de 530 000 foyers sans électricité

Le bilan des intempéries aux Etats-Unis d’Amérique a grimpé à 30 morts, dont sept dans un accident d’avion survenu dimanche soir, alors que la vague de froid polaire a laissé plus de 530.000 foyers sans électricité ce mardi matin, selon l’AFP.



Dans les régions du nord du pays, les températures doivent encore chuter dans les prochains jours sous l’action d’une masse d’air arctique, où le ressenti du froid pourrait atteindre (-45°C).

En ce qui concerne les coupures d’électricité, plus de 175.000 personnes sont touchées dans le Tennessee et plus de 140.000 dans le Missipissi, alors qu’en Louisiane, le nombre se chiffre à 100.000 personnes.



«Les coupures d’électricité pourraient durer encore plusieurs jours car les autorités ont du mal à se remettre de la tempête. La plupart de ces régions n’ont ni les moyens, ni les resources nécessaires pour déblayer après de tels événements», explique à l’AFP la météorologue Alisson Santorelli.