Mobilité Globale 2026 : Le passeport du Sénégal gagne du terrain

Le nouveau classement du Henley Passport Index pour l'année 2026 est disponible. Basé sur des données exclusives de l'Association internationale du transport aérien (IATA), le Henley Passport Index a passé au crible 199 passeports différents par rapport à 227 destinations de voyage. Sans surprise, les nations insulaires et l'Afrique australe continuent de mener la danse sur le continent. Les Seychelles occupent la première place africaine (24e mondial) avec un accès à 154 destinations sans visa. Elles sont suivies par Maurice (27e) et l'Afrique du Sud (48e). Dans l'espace ouest-africain, le Sénégal se classe au 78e rang mondial avec un score de mobilité de 66 destinations accessibles sans visa préalable. Il partage cette position avec la Côte d'Ivoire (57 destinations) et le Burkina Faso. Cette égalité souligne une certaine homogénéité des accords diplomatiques au sein de l'UEMOA, malgré les contextes politiques variés.



Le Sénégal affiche une portée mondiale de 33%. Concrètement, sur les 227 destinations analysées, un citoyen sénégalais peut se rendre dans 66 pays sans avoir besoin d'effectuer des démarches de visa contraignantes avant son départ. 33 pays ouvrent grand leurs portes aux Sénégalais. 31 destinations proposent un visa à l'arrivée, simplifiant les voyages spontanés. Par contre, 2 pays exigent désormais uniquement une autorisation de voyage électronique (eTA) pour l'entrée sur leur territoire. Pour l'année 2025, le Sénégal s'est classé au 67ème rang mondial (score de mobilité 63) selon le Henley Passport Index. À noter que le Sénégal dépasse désormais le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire en termes de destinations totales (66 contre 57), s'affirmant comme le passeport le plus "voyageur" du bloc francophone ouest-africain après le Bénin.



Malgré un score de mobilité stable (58), le Nigeria chute lourdement dans le classement mondial, payant sans doute le prix de politiques de réciprocité plus strictes avec certaines puissances occidentales et du Golfe. A noter que la Gambie et le Ghana conservent les passeports les plus robustes de la sous-région, avec un accès à près de 70 destinations sans visa préalable. En queue de peloton africain, on retrouve des pays marqués par des crises prolongées comme la Somalie (33 destinations) où la Libye (39 destinations). Pour les experts de Henley & Partners, le pouvoir d'un passeport n'est pas qu'une question de « confort de voyage », mais plutôt « un outil politique majeur qui reflète la stabilité, la sécurité et l'ouverture économique d'un pays ».