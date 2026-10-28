Émigration irrégulière : la Gendarmerie démantèle deux réseaux présumés à Mbour

Dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière, les unités de la compagnie de Gendarmerie de Mbour ont conduit, le 26 octobre 2026, deux opérations qui ont abouti à l’interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d’implication dans le trafic de migrants.



D’après la Gendarmerie nationale, la brigade de recherches de Mbour a arrêté deux individus pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui. Cette intervention a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement transmis par la brigade de Cayar. Les investigations ont aussi permis de découvrir une maison dans laquelle étaient regroupés douze ressortissants maliens, dont dix garçons et deux filles.



À Joal-Fadiouth, la Brigade territoriale, appuyée par le détachement de la Section Environnement basé dans la localité, a intercepté en mer une petite embarcation qui assurait le transfert de candidats à l’émigration irrégulière vers une grande pirogue en partance pour l’Espagne.



Selon la même source, cette opération a donné lieu à plusieurs interpellations, notamment de personnes soupçonnées d’avoir organisé le voyage et d’avoir tenté de corrompre les autorités pour obtenir la libération des personnes arrêtées.



Le matériel saisi comprend une petite pirogue, un moteur de 40 CV, une motocyclette de type Jakarta et vingt bidons de carburant de différentes capacités. Les personnes interpellées ont été remises aux unités compétentes dans le cadre des enquêtes en cours.



