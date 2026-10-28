JOJ Dakar 2026 : le ministre de l’Intérieur évalue le dispositif sécuritaire

À l’approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a mené, le 27 octobre 2026, une visite auprès des services chargés de mettre en place le dispositif de sécurité et des postes de commandement opérationnels.



Selon une note d’information du ministère, cette tournée a servi à mesurer le degré de préparation des services concernés, à vérifier la coordination entre les différents intervenants et à faire le point sur les mesures opérationnelles destinées à protéger les délégations, les participants et le public.



Le ministère réaffirme à cette occasion sa volonté de mobiliser et de coordonner les moyens requis pour assurer la sécurité de ce rendez-vous international, en concertation avec tous les acteurs impliqués.



Le Sénégal sera représenté aux JOJ Dakar 2026 par 136 athlètes, engagés dans 23 disciplines. La compétition se tiendra du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly, avec environ 2700 athlètes attendus.

