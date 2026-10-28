JOJ de Dakar 2026 : 12 femmes et 7 hommes représenteront le Nigeria dans six disciplines

À quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre, le Nigeria peaufine ses derniers réglages.



La délégation nationale compte 19 athlètes pour six disciplines sportives, avec une nette prédominance féminine (12 femmes pour 7 hommes).



L’équipe entend marquer les esprits lors de cette quatrième édition qui constitue « la première fois qu'une compétition olympique est organisée sur le sol africain ».



L'athlétisme constituera le fer de lance de la sélection avec neuf représentants, épaulé par la natation (quatre compétiteurs), le tennis de table (deux engagés), ainsi que la boxe, le cyclisme sur route et le beach-volley.



Pour aborder l'échéance dans les meilleures conditions, les athlètes achèvent « un stage de 21 jours qui a débuté le 9 octobre et devrait se terminer le 29 octobre », incluant suivi médical, formation antidopage et préparation tactique.



Au-delà de l'enjeu comptable, les instances dirigeantes misent sur cet événement pour préparer l'avenir.



Alors que le Conseil national de la natation « exhorte l'équipe du Nigeria à porter haut les couleurs de la nation », la Commission nationale des sports rappelle que ce rendez-vous offre « l'opportunité de se mesurer aux meilleurs jeunes compétiteurs mondiaux et d'acquérir une précieuse expérience internationale » en vue des futures échéances olympiques seniors.