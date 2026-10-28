Kolda : lancement des travaux d'une piste de 14 km et d'un stade municipal à Tankanto Escale

La commune de Tankanto Escale, dans le département de Kolda, franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses infrastructures. Les travaux de construction d’une piste de 14 kilomètres reliant Saré Keita à Ainé Mady Dioumbébé et d’un stade municipal ont été officiellement lancés ce mercredi 28 octobre. Deux réalisations destinées à désenclaver les villages, dynamiser les activités économiques et offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse.



Le désenclavement des localités rurales et la promotion du sport sont au cœur des deux chantiers lancés dans la commune de Tankanto Escale. La future piste, qui reliera Saré Keita à Ainé Mady Dioumbébé, sera aménagée en graveleux latéritique compacté sur un linéaire de 14 kilomètres. Elle traversera une quinzaine de villages du Diéga, regroupant environ 17 000 habitants.



Pour le maire de Tankanto Escale, Boune Oumar Dia, cette infrastructure répond à une préoccupation majeure des populations, confrontées à d’importantes difficultés de déplacement, particulièrement pendant l’hivernage.



La réalisation de cette piste devrait faciliter l’accès aux services sociaux de base, notamment aux structures sanitaires. Elle contribuera également à améliorer les conditions d’évacuation des malades en cas d’urgence médicale.



Au-delà de son impact sur la mobilité des populations, cette route devrait favoriser les échanges commerciaux et renforcer les activités économiques dans cette zone frontalière avec la Guinée-Bissau.



Un stade municipal pour promouvoir le sport et la culture



Le second chantier concerne la construction d’un stade municipal doté d’un terrain de football en gazon synthétique, d’une superficie annoncée de 4 606 m².



Cette infrastructure ambitionne de renforcer les conditions de pratique sportive et de favoriser l’émergence de talents locaux. Elle devrait également servir de cadre pour l’organisation d’activités culturelles et de rassemblements communautaires.



Un programme de développement de 2 milliards de FCFA



Ces deux infrastructures s’inscrivent dans le cadre du plan de développement communautaire de NEA Kolda, doté d’une enveloppe globale de 2 milliards de FCFA. Le programme s’articule autour de cinq axes prioritaires : l’accès à la santé, la réussite sociale et éducative, le développement économique, la promotion du sport et de la culture ainsi que la gestion du changement climatique.



Mis en œuvre avec l’appui des autorités locales de Tankanto Escale, ce programme vise à accompagner le développement territorial à travers des initiatives répondant aux besoins concrets des populations, a expliqué le responsable de NEA Kolda.



Ces investissements sociaux accompagnent la réalisation du projet solaire NEA Kolda, présenté par ses responsables comme devant intégrer le plus grand système de stockage d’énergie par batterie en Afrique de l’Ouest.



Avec la piste de 14 kilomètres et le futur stade municipal, Tankanto Escale mise ainsi sur le désenclavement, le développement économique et la promotion de la jeunesse pour améliorer les conditions de vie des populations.